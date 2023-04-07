Два человека погибли в Канаде из-за ледяного дождя

Два человека погибли и более миллиона остались без электричества из-за бури в Канаде

Два человека погибли и более миллиона жителей Канады остались без электричества после ледяной бури, которая обрушилась на провинции Квебек и Онтарио. Об этом сообщает Reuters.

Один человек погиб в Квебеке, когда из-за сильного ветра на него упало дерево, рассказал премьер-министр провинции Франсуа Лего. Еще один канадец погиб в Онтарио из-за удара упавшей ветки дерева.

Чуть менее миллиона человек в Квебеке и около 110 тыс. жителей Онтарио остались без электричества. На две провинции приходится более половины общей численности населения Канады (около 39 млн человек). Аварийные службы работают над восстановлением подачи электроэнергии, но ожидается, что ремонт займет несколько дней.

Ледяные дожди и сильный ветер с порывами до 60 м/с обрушились на Канаду 6 апреля. Из-за порывов начали падать деревья, а также ломаться их ветки, что нанесло ущерб энергетической инфраструктуре.