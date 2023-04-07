Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Курил

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Курильских островов, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр располагался примерно в 150 км от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 80 км.

Тревога «цунами» не объявлялась. Никто не пострадал, разрушений нет.

В управлении МЧС по Сахалинской области сообщили, что подземные толчки ощутили жители Северо-Курильска. Оперативные группы администрации города и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.

Ранее на этой неделе, 3 апреля, в Авачинском заливе у юго-восточного берега Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6. Подземные толчки ощутили в том числе в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизово и Северо-Курильске.