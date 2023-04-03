После подземных толчков на Камчатке магнитудой 6,6 произошло еще пять землетрясений

На Камчатке произошло еще пять землетрясений

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6 зафиксировали у берегов Камчатки, следует из данных Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Утром 3 апреля сейсмологи сообщили о землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 (позже магнитуду понизили до 6,6). Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском. Землетрясение произошло в 03:06 UTC (06:06 мск).

После этого толчки были зафиксированы в 03:09, 03:10, 03:12, 03:15 и 04:14 UTC, свидетельствуют данные службы.

Директор филиала Данила Чебров сообщал, что первое, наиболее мощное землетрясение произошло приблизительно в 64 км от города, глубина очага составила около 100 км. По его словам, толчки были поверхностными, поэтому жители их хорошо почувствовали.