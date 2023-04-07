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Вучич пообещал появление в Сербии беспилотных авто и роботов-доставщиков

Президент Сербии Вулич пообещал появление в стране беспилотных авто и роботов-курьеров

В марте власти Сербии получили 9,8 тыс. заявлений о выдаче вида на жительство и 5 тыс. заявок на разрешение на работу от россиян, сообщил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу RTS. По его словам, граждане России довольны тем, как их приняли с республике.

Говоря о россиянах, он назвал их «фантастическими специалистами». «У нас появятся первые роботы, которые будут доставлять вещи в дома людей в Белграде. Мы будем первыми в Европе, кто это сделает. У нас появится площадка, где мы будем тестировать беспилотные автомобили», — заявил Вучич.

Летом прошлого года юридическое лицо в Сербии зарегистрировал «Яндекс». «Коворкинг в Белграде существует давно, в нем уже работает команда «Яндекс Доставки». В этом году мы планируем его расширять, как и некоторые офисы в других городах», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Теги
Сербия Александр Вучич Яндекс беспилотные автомобили
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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