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Общество ,  
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В Германии на открытие штаба космических сил пришел Дарт Вейдер

В Германии на открытие военного штаба пригласили Дарта Вейдера и имперских штурмовиков

В Германии на открытие штаба космических сил пришел Дарт Вейдер
Video

Бундесвер пригласил на открытие нового штаба военно-космических сил страны в коммуне Удем актеров в костюмах Дарта Вейдера и имперских штурмовиков из «Звездных войн», сообщает Nordkurier. Видеозапись церемонии опубликована службой протокола вооруженных сил Германии.

Немецкие военные запустили работу космического командования летом 2021 года. В его задачи вошли отслеживание действий других стран в космосе, наблюдение за спутниками и космическим мусором. «Процветание и безопасность сильно зависят от космоса. Наши гражданские и военные спутники уже давно служат ресурсом, без которого ничего не работает», — говорила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время посещения Центра воздушных операций (цитата по Welt).

Строительство нового штаба командования обошлось в €40 млн, в комплексе организовано 122 офиса, пишет Politico. В числе прочего в нем разместили системы, позволяющие вести постоянное наблюдение за космическим пространством. Военное командование разделит этот комплекс с агентством аэрокосмических исследований Германии. «Наконец-то мы все под одной крышей», — сказал генерал-майор Михаэль Траут, командующий военно-космическими силами Германии.

На церемонии открытия штаба приглашенные актеры стояли рядом с Траутом. Генерал-майор в выступлении подчеркнул, что «современные общества зависят от космических технологий», и «безопасное и устойчивое использование космоса» стало такой же критически важной сферой, как снабжение электричеством и водой, передает Berliner Kurier.

Хотя приглашенные актеры изображали антагонистов из фантастической франшизы, они появились на церемонии «по уважительной причине», пишет Nordkurier. Они собрали пожертвования в фонд, помогающий детям с инвалидностью из семей военнослужащих Бундесвера.

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