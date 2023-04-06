Экс-посол Польши в России посчитала идею унии с Украиной опасной

Катажина Пелчинска-Наленч (Фото: Katarzyna Pelczynska-Nalecz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Идея объединения Польши и Украины является нереальной и опасной, заявила бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч в эфире RMF FM.

«Любые прогнозы о том, что будет какой-то польско-украинский союз, кажутся мне иллюзорными, опасными и неправильными», — сказала Пелчинская-Наленч

«Это не привело бы наши страны к экономическому, социальному и политическому благополучию», — добавила она.

Бывший посол и замминистра иностранных дел пояснила, что украинская экономика сейчас разрушена и происходящее потянет за собой демографические, социальные, криминальные, психологические проблемы, «не говоря уже о постоянной угрозе со стороны России».

Пелчинская считает, что какое-то объединение с Украиной имеет смысл только в рамках Евросоюза.

В вопросе будущего восстановления Украины экс-посол предложила «избавиться от комплексов и позаботиться о своих интересах».

«Это очень важно, чтобы мы могли так совместно проектировать реконструкцию Украины на деньги ЕС и Запада, чтобы это принесло пользу польскому народу», — подчеркнула она.

5 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву предсказал, что в будущем между Польшей и Украиной не будет границы — ни политической, ни экономической.



«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок», — сказал Зеленский.



Во время этой поездки он получил от президента Анджея Дуды орден Белого орла — высшую награду Польши.