Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

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В Париже на акции протеста против пенсионной реформы правительства был подожжен навес ресторана «Ротонда». Именно в этом заведении президент Франции Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году.

Часть навеса успела полностью сгореть, несмотря на усилия владельцев и персонала потушить огонь.

Как сообщала Le Figaro, во время предыдущих акций протеста полицейские охраняли это заведение от возможных действий демонстрантов.

Протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет продолжаются во Франции уже не первую неделю.

16 марта 2023 года премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе с задействованием ст. 49.3 Конституции.

Она дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Таким образом, правительству удалось избежать возможного провала законопроекта в ходе голосования в Национальной ассамблее — нижней палате парламента, где у пропрезидентской коалиции «Вместе!» нет большинства.