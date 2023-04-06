Первый полет самолета «Байкал» на российском двигателе запланирован в 2024 году

Первый полет «Байкала» на российском двигателе запланировали на 2024 год

Самолет «Байкал» (Фото: ТАСС)

Первый полет легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» на российском двигателе ВК-800СМ должен состояться в третьем квартале 2024 года, сообщил главный конструктор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергей Вакушин.

«Третий квартал 2024 года — первый полет в составе опытного образца ЛМС-901», — сказал Вакушин (цитата по ТАСС).

30 января 2022 года на ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить советские самолеты «кукурузники» Ан-2, совершил первый испытательный полет. Он длился около 25 минут. Тогда на машине был установлен двигатель General Electric H80-100, разработанный в Чехии.

В феврале замгендиректора УЗГА Евгений Сергеев сообщил, что завод в 2025 году планирует поставить первые пять самолетов «Байкал». В настоящее время предприятие занимается производством и наращивает численность персонала. По его словам, для того чтобы ввести ЛМС-901 в эксплуатацию, требуется подтвердить его заявленные характеристики и функциональные возможности. О создании российского двигателя в УЗГА сообщили в мае 2022 года.

Предполагается, что завод поставит десять «Байкалов» в Красноярский край с 2025 по 2029 год для авиакомпании «КрасАвиа». Использовать самолеты будут для регулярных полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты региона и в санитарной авиации.