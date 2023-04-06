Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 88,13 (+1,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 80,67 (+1,18) Инвестиции, 16:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:54
Обвинение запросило 25 лет колонии для Кара-Мурзы Политика, 17:50
В России стартовали продажи часов Redmi Watch 3 и смартфонов Note 12 Life, 17:46
Мэр Львова объявил о «завершении истории» канонической УПЦ в городе Политика, 17:39
Минобороны рассказало о создании новой брони для российских «Тигров» Политика, 17:38
Глава федерации гимнастики ответил Киеву на призыв отстранить россиян Спорт, 17:28
Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана Политика, 17:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кремль пообещал ответ Москвы на ядерное оружие США в Европе Политика, 17:11
Суд в Казани депортировал китайца за пропаганду нетрадиционных отношений Общество, 17:05
Кремль заявил о невозможности «дать в обиду» Белоруссию Политика, 17:00
AP узнало о пришедших в больницу к Берлускони членах его семьи Политика, 17:00
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 16:46
Си Цзиньпин пообещал позвонить Зеленскому в «подходящее время» Политика, 16:45
В Саратове задержали «сына Чингисхана» по делу о хранении наркотиков Общество, 16:36
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны рассказало о создании новой брони для российских «Тигров»

Минобороны: разработана новая двойная броня для российской бронетехники

Сергей Шойгу Фото:mod_russia / Telegram Фото:mod_russia / Telegram Сергей Шойгу Фото:mod_russia / Telegram Сергей Шойгу

Для перспективных образов российской военной техники, такой как бронеавтомобили, создана новая двойная броня, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Материал был посвящен визиту министра обороны Сергея Шойгу на Арзамасский машиностроительный завод, который выпускает бронеавтомобили «Тигр». Министр приехал, чтобы проверить ход выполнения государственного оборонного заказа.

«Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин», — отметили в Минобороны.

Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники для размещения на ее шасси медицинских модулей и модулей бытового назначения и связи.

1 апреля Шойгу заявил, что предприятия оборонного комплекса кратно увеличили выпуск высокоточных средств поражения для российских войск. Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов, по словам Шойгу, уже определены, и «принимаются необходимые меры по их наращиванию».

«На этой неделе мной проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно», — сказал министр.

Читайте на РБК Pro
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Какие разработки в области нейросетей скрывает Apple
Как россиянину доставить свои деньги за рубеж: рабочие способы

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в декабре 2022 года назвал обеспечение войск оружием, техникой, боеприпасами и снаряжением важнейшей задачей. Выпускать такую продукцию необходимо в требуемом объеме, нужного качества и в короткие сроки, подчеркнул президент.

Теги
Сергей Шойгу бронеавтомобили Минобороны
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29
Политика
Минобороны заявило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ
Политика
Минобороны заявило о ликвидации восьми диверсионных групп ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter