Минобороны рассказало о создании новой брони для российских «Тигров»

Для перспективных образов российской военной техники, такой как бронеавтомобили, создана новая двойная броня, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Материал был посвящен визиту министра обороны Сергея Шойгу на Арзамасский машиностроительный завод, который выпускает бронеавтомобили «Тигр». Министр приехал, чтобы проверить ход выполнения государственного оборонного заказа.

«Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин», — отметили в Минобороны.

Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники для размещения на ее шасси медицинских модулей и модулей бытового назначения и связи.

1 апреля Шойгу заявил, что предприятия оборонного комплекса кратно увеличили выпуск высокоточных средств поражения для российских войск. Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов, по словам Шойгу, уже определены, и «принимаются необходимые меры по их наращиванию».



«На этой неделе мной проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно», — сказал министр.

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в декабре 2022 года назвал обеспечение войск оружием, техникой, боеприпасами и снаряжением важнейшей задачей. Выпускать такую продукцию необходимо в требуемом объеме, нужного качества и в короткие сроки, подчеркнул президент.