Азербайджан объявил о высылке четверых иранских дипломатов

Четверо сотрудников посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон грата, им предписано покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИДа.

В МИД был вызван посол Ирана Сейед Аббас Мусави, которому было выражено недовольство Баку «провокационными действиями, продемонстрированными его страной по отношению к Азербайджану».

Высланные дипломаты занимались в Азербайджане «деятельностью, не совместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркнули в МИДе.

Ранее председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил, что Иран оказывает давление на его страну с помощью «религиозной идеологии».

«Он [Иран] хочет распространить свою государственно-религиозную модель в Азербайджане и других соседних странах. Для проведения этой пропаганды в Азербайджане использовались социальные сети. Госкомитет проводит большую работу по предотвращению подобных ситуаций», сказал чиновник.

По его словам, Тегеран пытается создать в Азербайджане «пятую колонну»: «Серьезный ущерб от этого может понести сам Иран».

«И теракт против нашего посольства, и покушение на депутата парламента Фазиля Мустафу, и выявленные азербайджанскими правоохранительными и специальными службами группы, и результаты предварительных расследований показывают, что различными путями были предприняты попытки подорвать общественно-политическую стабильность в Азербайджане, в том числе и под прикрытием религии», — добавил Гурбанлы.