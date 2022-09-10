Из контактного зоопарка в загоревшемся ТЦ в Уфе спасли 56 животных

В Уфе из контактного зоопарка загоревшегося вечером 9 сентября торгового центра «Меркурий» спасли 56 животных, ни одно из них не пострадало, сообщает МЧС.

Среди спасенных — обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ведомство опубликовало видео, на которых видно, что клетки с животными вынесли на улицу.

Возгорание произошло во втором корпусе ТЦ. На сайте управляющей компании «Меркурий-Инвест» сказано, что там находятся магазин одежды и обуви «Экономаркет», продуктовый рынок, автомойка, филиалы операторов связи и магазин бытовой техники Leran.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 19:36 мск, или 21:36 по уфимскому времени. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Горит второй этаж здания, по информации с сайта «Меркурий-Инвест», там находится магазин «Экономаркет».

К 0:21 мск или 2:21 по уфимскому времени пожар удалось локализовать на площади 5,4 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия не было.