В Белгородской области задержали «волонтера» с автоматом и 540 патронами

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Путин включил в Общественную палату Лукьяненко и Дид Хамбо Ламу Политика, 14:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:52
Клишас ответил на призывы вернуть смертную казнь Политика, 14:50
Пасечник заявил Путину, что украинские войска стали реже обстреливать ЛНР Политика, 14:46
Путин и Лукашенко проводят заседание Госсовета. Трансляция Политика, 14:45
Первая ракетка мира заявила, что в теннисе уже поздно отстранять россиян Спорт, 14:43
В Белгородской области задержали «волонтера» с автоматом и 540 патронами Политика, 14:40
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
В России подорожала ипотека из-за отмены околонулевых программ Недвижимость, 14:14
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 14:10
Эксперты назвали лучший автомобиль года Авто, 14:09
В Петербурге прекратили дело против покинувшего воинскую часть срочника Политика, 14:09
Любопытство, шантаж или болезнь: 13 причин подросткового воровства Pro, 14:06
Путин обвинил ВСУ в убийстве 14 сдавшихся в плен украинских военных Политика, 14:02
Винер и Карякин в третий раз подряд вошли в состав Общественной палаты Спорт, 14:01
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области задержали «волонтера» с автоматом и 540 патронами

ФСБ задержала в Белгородской области мужчину с автоматом и 540 патронами к нему
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В районе села Нижняя Серебрянка в Белгородской области сотрудники ФСБ остановили автомобиль Toyota Tundra. В машине обнаружили автомат Калашникова и 540 патронов к нему, а также 30 охотничьих патронов, сообщили РБК источники в региональном МВД и в территориальном отделе полиции.

Водителя автомобиля, москвича 1974 года рождения, зовут Александр Остров, его задержали. Он пояснил, что нашел автомат и боеприпасы на полигоне в г. Волновахе Донецкой народной республики «в ходе осуществления волонтерской деятельности».

Следственные действия продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

15 марта в Подмосковье полиция задержала мужчину, у которого в машине находились два автомата и 30 патронов к ним. Задержанный заявил дознавателям, что заключил контракт с одной из структур ЧВК «Вагнер» и был участником военной операции на территории Украины. Мужчина оказался уроженцем Алтайского края, он пояснил, что приехал в Москву в отпуск. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил РБК, что такого человека у них «не было и нет».
 

Теги
автомат Калашникова ФСБ задержание Белгородская область
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
У пилота упавшего в Брянской области украинского самолета нашли автомат
Политика
В Подмосковье задержали с двумя автоматами назвавшегося бойцом «Вагнера»
Общество
Пригожин заявил о непричастности к «Вагнеру» задержанного с автоматами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter