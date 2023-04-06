В Белгородской области задержали «волонтера» с автоматом и 540 патронами

ФСБ задержала в Белгородской области мужчину с автоматом и 540 патронами к нему

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В районе села Нижняя Серебрянка в Белгородской области сотрудники ФСБ остановили автомобиль Toyota Tundra. В машине обнаружили автомат Калашникова и 540 патронов к нему, а также 30 охотничьих патронов, сообщили РБК источники в региональном МВД и в территориальном отделе полиции.

Водителя автомобиля, москвича 1974 года рождения, зовут Александр Остров, его задержали. Он пояснил, что нашел автомат и боеприпасы на полигоне в г. Волновахе Донецкой народной республики «в ходе осуществления волонтерской деятельности».

Следственные действия продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

15 марта в Подмосковье полиция задержала мужчину, у которого в машине находились два автомата и 30 патронов к ним. Задержанный заявил дознавателям, что заключил контракт с одной из структур ЧВК «Вагнер» и был участником военной операции на территории Украины. Мужчина оказался уроженцем Алтайского края, он пояснил, что приехал в Москву в отпуск. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил РБК, что такого человека у них «не было и нет».

