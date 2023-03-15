В Подмосковье задержали с двумя автоматами назвавшегося бойцом «Вагнера»
В Одинцовском районе Московской области полиция задержала мужчину, у которого в машине находились два автомата. Об этом РБК рассказал источник в полиции, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами уголовного дела.
«25-летнего мужчину остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов, в багажнике автомашины Honda Pilot лежали два автомата АКМС и 30 патронов к ним», — рассказал источник.
Задержанный заявил дознавателям, что он заключил контракт с одной из структур ЧВК «Вагнер» и был участником военной операции на территории Украины. По словам собеседника РБК, в отдел полиции приезжал представитель руководства частной военной компании.
На уроженца Алтайского края, который приехал в Москву в отпуск, возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области и в компанию «Конкорд» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.