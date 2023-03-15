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Военная операция на Украине ,  
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В Подмосковье задержали с двумя автоматами назвавшегося бойцом «Вагнера»

В Подмосковье задержали с двумя автоматами назвавшегося бойцом «Вагнера»
В Одинцовском районе Подмосковья задержали мужчину, который назвался бойцом ЧВК «Вагнер» в отпуске, у него нашли два автомата Калашникова и патроны
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Одинцовском районе Московской области полиция задержала мужчину, у которого в машине находились два автомата. Об этом РБК рассказал источник в полиции, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами уголовного дела.

«25-летнего мужчину остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов, в багажнике автомашины Honda Pilot лежали два автомата АКМС и 30 патронов к ним», — рассказал источник.

Задержанный заявил дознавателям, что он заключил контракт с одной из структур ЧВК «Вагнер» и был участником военной операции на территории Украины. По словам собеседника РБК, в отдел полиции приезжал представитель руководства частной военной компании.

На уроженца Алтайского края, который приехал в Москву в отпуск, возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области и в компанию «Конкорд» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
незаконное хранение оружия Подмосковье ЧВК Вагнер Военная операция на Украине
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