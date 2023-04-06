В США духовенство обвинили в сексуальном насилии над 600 детьми

Прокурор штата Мэриленд обвинил духовенство в сексуальном насилии над 600 детьми за 60 лет

Генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун обвинил духовенство Балтимора — крупнейшего города штата — в сексуальном насилии над более чем 600 детьми. Итоги расследования подвели в отчете, который опубликован на сайте генерального прокурора.

Расследование началось в 2018 году, когда пост генерального прокурора штата занимал Брайан Фрош. В его основу легли документы и показания жертв. Все преступления, по версии обвинения, совершались, начиная с 1940-х годов вплоть до 2002 года.

Прокуратура опубликовала перечень из 156 пунктов с именами обвиняемых, некоторые из них скрыты по решению суда. Большинство лиц, которые в нем перечислены — это представители духовенства. Однако в нем фигурируют и другие сотрудники архиепархии Балтимора. «Это число, вероятно, намного больше», говорится в отчете.

Браун на пресс-конференции сообщил, что большая часть злоумышленников, не будет привлечена к ответственности, так как многие обвиненные умерли, передает Forbes. Расследование показало «системную неспособность архиепископии защитить наиболее уязвимых — детей, которых ей было поручено защищать», — заявил прокурор.

Архиепископ Балтимора Уильям Лори принес извинения за злоупотребления, о которых говорится в отчете. Документ «подробно описывает предосудительный период в истории архиепископии, период, который нельзя скрывать, игнорировать или забывать», сказал он.