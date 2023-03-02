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Половина Аргентины осталась без электричества из-за аварии на АЭС

Половина жителей Аргентины осталась без электричества из-за пожара и аварии на АЭС
Электричество пропало у 40% потребителей или примерно у 20 млн человек. Подача остановилась из-за аварии на высоковольтной ЛЭП, которую вызвал пожар в окрестностях. В результате из строя вышел энергоблок АЭС «Атуча»

Около 20 млн человек остались без электричества в Буэнос-Айресе и нескольких провинциях Аргентины из-за пожара и вызванного им сбоя в работе атомной электростанции «Атуча» в северной части республики, пишет La Nación.

Сбой возник в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи. Причиной аварии стал пожар в окрестностях.

Из-за пожара и последовавшей за ним аварии на высоковольной ЛЭП произошел сбой в работе первого энергоблока атомной электростанции «Атуча». В результате без электроэнергии остались 40% потребителей в стране. Электричество пропало более чем в 6 млн зданий, пишет издание.

По состоянию на 2022 год в Аргентине проживало 46 млн человек.

АЭС Атуча расположена на правом берегу реки Парана-де-лас-Пальмас в городе Лима, в 100 километрах от города Буэнос-Айрес. Ее строительство началось в июне 1968 года. Атомная электростанция стала первой в Латинской Америке. В июне 1974 года объект ввели в эксплуатацию.

Электростанция состоит из двух энергоблоков. Мощность первого, в работе которого произошел сбой, составляет 362 МВт. Второй энергоблок сейчас не функционирует, так как с 2022 года находится на техническом обслуживании.

Аварии произошли и на других электростанциях республики, сообщили газете источники. В Минэнерго страны подтвердили, что в энергосистеме «зафиксировано несколько сбоев». В ведомстве уточнили, что расследуют причины сбоев и работают над устранением неполадок.

Восстановить работу АЭС смогут не раньше, чем через 48 часов, сообщили в компании Nucleoeléctrica Argentina, которая отвечает за ее эксплуатацию. По ее данным, выработка электроэнергии в стране упала на 10 000 МВт. Обычно она достигает 25 000 МВт, уточнили в организации.

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Авария и пожар, как отмечает издание, произошли на фоне аномальной жары. В день столбик термометра в отдельных частях страны поднимался до 37 градусов.

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Аргентина отключение электричества АЭС
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