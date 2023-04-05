Три населенных пункта в Курской области остались без света из-за обстрела

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Три населенных пункта в Курской области — Гордеевка, Успеновка и Троицкое — обесточены после обстрела ВСУ села Гордеевка, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Без электроснабжения остаются около 300 человек, пострадавших нет. Энергетики приступят к ремонтным работам, как только позволят требования безопасности», — написал Старовойт.

2 апреля под обстрел попало село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. По словам главы региона, семь местных жителей получили ранения, все они члены нескольких семей, в момент обстрела они убирали на местном кладбище.

Среди пострадавших — трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести, еще одна из женщин получила тяжелые ранения. В Николаево-Дарьино были повреждены заборы, фасады и окна четырех частных домов.