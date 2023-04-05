В Калининградской области суд арестовал силовиков за пытки электрошокером

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В Калининградской области арестовали до 30 мая пятерых сотрудников таможни, полиции и Росгвардии по обвинению в превышении должностных полномочий с применением пыток (ч. 4 ст. 286 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета. По этой статье максимальное наказание предусматривает от четырех до двенадцати лет лишения свободы.

Фигурантами дела стали начальник оперативно-разыскного отдела Калининградской областной таможни, два сотрудника регионального подразделения Росгвардии, оперативник управления на транспорте МВД Северо-Западного федерального округа и сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД.

По версии следствия, 28 марта они проводили обыски в квартирах семи местных жителей в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта табачных изделий. При этом обвиняемые не имели достаточных доказательств причастности этих людей к преступлениям.

«С целью получения признательных показаний правоохранители избили двух мужчин, в том числе с применением электрошокера. Кроме того, всех доставили в ОМВД России по Московскому району города Калининграда, где также подвергли избиению. Потерпевшие зафиксировали телесные повреждения и обратились с заявлениями в правоохранительные органы», — говорится в сообщении СК.

Все пятеро отрицают свою вину. Региональное управление МВД сообщает, что по делу проводятся проверочные мероприятия.