В Калининградской области суд арестовал силовиков за пытки электрошокером

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 16:05
У пилота упавшего в Брянской области украинского самолета нашли автомат Политика, 22:01
Bloomberg сообщил о словах миллиардера риелтору: «С Лондоном покончено» Бизнес, 21:50
Президент Литвы назвал решение о вступлении в Компартию глупым Политика, 21:42
Автогол на 92-й минуте вывел ЦСКА в финал «пути РПЛ» Кубка России Спорт, 21:27
Полиция и спецназ окружили небоскреб Трампа в Чикаго Общество, 21:20
Курский губернатор сообщил об оставшемся без света после обстрела поселке Политика, 21:17
В Белгороде отказались от парада в День Победы во избежание провокаций Общество, 21:16
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:15
Путин и Лукашенко пошутили о своих зарплатах Политика, 21:15
Российская фристайлистка ответила на информацию о своем избиении в Сочи Спорт, 21:09
Лавров заявил о «горячей фазе войны» между Россией и США Политика, 20:57
Reuters узнал о подготовке Киевом 40 тыс. бойцов для контрнаступления Политика, 20:56
В Калининградской области суд арестовал силовиков за пытки электрошокером Общество, 20:39
Помощь ЕС и МВФ полностью покрыла дефицит бюджета Украины на 2023 год Политика, 20:37
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

В Калининградской области суд арестовал силовиков за пытки электрошокером

Сотрудников таможни, МВД и Росгвардии Калининградской области арестовали за пытки
Фото: РБК
Фото: РБК

В Калининградской области арестовали до 30 мая пятерых сотрудников таможни, полиции и Росгвардии по обвинению в превышении должностных полномочий с применением пыток (ч. 4 ст. 286 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета. По этой статье максимальное наказание предусматривает от четырех до двенадцати лет лишения свободы.

Фигурантами дела стали начальник оперативно-разыскного отдела Калининградской областной таможни, два сотрудника регионального подразделения Росгвардии, оперативник управления на транспорте МВД Северо-Западного федерального округа и сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД.

По версии следствия, 28 марта они проводили обыски в квартирах семи местных жителей в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта табачных изделий. При этом обвиняемые не имели достаточных доказательств причастности этих людей к преступлениям.

«С целью получения признательных показаний правоохранители избили двух мужчин, в том числе с применением электрошокера. Кроме того, всех доставили в ОМВД России по Московскому району города Калининграда, где также подвергли избиению. Потерпевшие зафиксировали телесные повреждения и обратились с заявлениями в правоохранительные органы», — говорится в сообщении СК.

Все пятеро отрицают свою вину. Региональное управление МВД сообщает, что по делу проводятся проверочные мероприятия.

Теги
Калининградская область избиение электрошокер пытки
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Экс-глава карельской колонии получил 7 лет за избиение заключенного
Общество
В Ярославле три сотрудника ФСИН получили сроки за избиение заключенного
Общество
Прокуроры не нашли подтверждения избиений военных из Тувы в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter