В Омске суд оштрафовал капитана за избиение военнослужащего

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Омский гарнизонный военный суд оштрафовал капитана Александра Козина по делу о превышении должностных полномочий с применением пыток (ч. 4 ст. 286 УК), следует из информации в карточке дела на сайте суда и сообщения пресс-службы.

Козин пять раз ударил военнослужащего в область живота, а затем нанес один удар ладонью по лицу, поскольку был недоволен тем, что тот не ответил на вопросы о назначении и характеристиках военной каски, говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал капитана виновным и назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. При этом минимальное наказание по ч. 4 ст. 286, установленное Уголовным кодексом РФ, — четыре года лишения свободы. Максимальное — 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. Приговор Козину в силу пока не вступил.

23 декабря Томский гарнизонный военный суд приговорил рядового Аслана Тедеева к лишению свободы на срок два года условно и штрафу в размере 20 тыс. руб. за избиение сослуживца металлической трубой и грабеж. Как сообщала пресс-служба суда, Тедеев, недовольный тем, что военнослужащий отказался проследовать для проведения фотоотчета, бросил его на кровать, нанес несколько ударов кулаками по лицу, после чего бросил в него металлический стул. Другой военнослужащий вывел Тедеева из помещения, но через несколько минут он вернулся с металлической трубой для тренажера и нанес ей удар по рукам и несколько ударов по голове потерпевшего.

Кроме того, Тедеев возле торгового центра в городе Юрга забрал у гражданина, имя которого не называется, мобильный телефон. Военнослужащий угрожал мужчине применением насилия. Тедеева признали виновным в нарушении уставных отношений, сопряженном с насилием, и грабеже с угрозой применения насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 и ч.1 ст. 335 УК). Максимальное наказание по этим статьям — три года лишения свободы.