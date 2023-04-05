Путин заявил о глубоком кризисе из-за поддержки США «цветных революций»

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Отношения России и США переживают глубокий кризис и в его основе лежат различные подходы к формированию миропорядка. Об этом на церемонии вручения послами 17 стран верительных грамот заявил президент Владимир Путин. В своей речи он охарактеризовал отношения с каждой из стран, представленных послами. Верительные грамоты вручила также посол Соединенных Штатов Линн Трейси.

«Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых «цветных революций», поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», — сказал Путин.

При этом Путин добавил, что Москва всегда была за выстраивание отношений с Вашингтоном на условиях равноправия, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела.

В феврале 2021 года, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что ни одна из стран не имеет такого числа военных баз, как США.



«Ни у одной страны нет такого числа военных баз, как у США, их сотни по всему миру — вся планета утыкана, достаточно только взглянуть на карту», — заявил президент. Он добавил, что Запад решил «зонтиком прикрыться от России».

Российские власти не раз обвиняли США в том, что те окружают Россию военными базами. Так, в 2021 году глава МИДа Сергей Лавров заявил, что США «со всех сторон обложили» Россию военными базами. В том же году Путин говорил, что окружить базами полностью страну с такой территорией, как у России, — сложная задача.

В послании Путин также заявил о приостановке участия России в Договоре об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.