Путин заявил о глубоком кризисе из-за поддержки США «цветных революций»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 16:05
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России Политика, 17:33
В Думу внесен проект об увеличении налогового вычета на учебу и лечение Политика, 17:33
Ваш контент украли. Что можно сделать и как снизить риски на будущее Pro, 17:28
Возле ТЦ на северо-востоке Москвы нашли более 20 гранат Общество, 17:26
Капитализация ведущих «золотых» стейблкоинов превысила $1 млрд Крипто, 17:23
Глава РСПП допустил выплату бизнесом взносов в бюджет к осени Бизнес, 17:19
Сильвио Берлускони вновь попал в больницу Политика, 17:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
СБУ обвинила экс-директора «Антонова» в халатности из-за утраты «Мрии» Общество, 17:15
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:12
Минфин дал минимальные премии на первых во втором квартале аукционах ОФЗ Инвестиции, 17:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:06
Сийярто счел «совершенно нереальными» разговоры о вступлении Киева в НАТО Политика, 17:03
Аналитики ГПБ назвали дивиденды триггером роста рынка во втором квартале Инвестиции, 17:01
Путин заявил о глубоком кризисе из-за поддержки США «цветных революций» Политика, 16:55
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Путин заявил о глубоком кризисе из-за поддержки США «цветных революций»

Путин: поддержка США «цветных революций» привела к кризису в отношениях с Россией
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Отношения России и США переживают глубокий кризис и в его основе лежат различные подходы к формированию миропорядка. Об этом на церемонии вручения послами 17 стран верительных грамот заявил президент Владимир Путин. В своей речи он охарактеризовал отношения с каждой из стран, представленных послами. Верительные грамоты вручила также посол Соединенных Штатов Линн Трейси.

«Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых «цветных революций», поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», — сказал Путин.

При этом Путин добавил, что Москва всегда была за выстраивание отношений с Вашингтоном на условиях равноправия, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела.

В феврале 2021 года, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что ни одна из стран не имеет такого числа военных баз, как США.

«Ни у одной страны нет такого числа военных баз, как у США, их сотни по всему миру — вся планета утыкана, достаточно только взглянуть на карту», — заявил президент. Он добавил, что Запад решил «зонтиком прикрыться от России».

Российские власти не раз обвиняли США в том, что те окружают Россию военными базами. Так, в 2021 году глава МИДа Сергей Лавров заявил, что США «со всех сторон обложили» Россию военными базами. В том же году Путин говорил, что окружить базами полностью страну с такой территорией, как у России, — сложная задача.

В послании Путин также заявил о приостановке участия России в Договоре об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Читайте на РБК Pro
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату
В соцсетях советуют заклеивать рот на ночь. Спасет ли это от храпа
Теги
Персоны
Владимир Путин США Линн Трейси

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Трамп заявил, что США «катятся в ад»
Политика
В МИДе заявили о «крахе» отношений России и США
Политика
КНДР потребовала от США выдать подозреваемых в атаке на посольство
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter