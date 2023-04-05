ФТС: Импорт новой техники из Китая в Россию через Забайкальск вырос в 5 раз

Импорт новой техники из Китая в Россию через Забайкальск вырос в 5 раз

Фото: customs_rf / Telegram

Импорт новой техники из Китая в Россию через Забайкальск в первом квартале 2023 года вырос в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Федеральная таможенная служба.

«В январе—марте 2023 года таможенники оформили более 11 тыс. самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и др. Это в 5 раз больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

В ФТС уточнили, что новая техника поступает также через двухсторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП) Староцурухайтуйский, через который за первые десять дней работы, а он открылся 21 марта, в Россию ввезли 264 новых седельных тягача.

Весной 2022 года таможня решила приостановить публикацию статистики по импорту и экспорту. Тогда глава ведомства Владимир Булавин называл это временной мерой, чтобы избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок».

13 марта 2023 года ФТС решила частично возобновить публикацию статистических данных по внешней торговле.



Таможня уже обнародовала данные о стоимостных объемах экспорта и импорта за 2022 год. Из них следует, что российский экспорт по сравнению с 2021 годом вырос на 19,9% и составил $591 млрд, импорт сократился на 11,7%, до $259 млрд. В целом объем внешнеторгового оборота составил $850 млрд (рост на 8,1%).