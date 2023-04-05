Организаторы конкурса «Лидеры России» назвали число регистраций
За первые сутки после открытия регистрации на пятый конкурс управленцев «Лидеры России» заявки подали 17,5 тыс. претендентов на участие. Об этом рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Зарегистрировать анкету можно до 14 мая.
«За первые сутки мы получили уже 17,5 тыс. заявок, это подтверждает высокий интерес к конкурсу, проекту. По-прежнему много талантливых управленцев, которые хотят проверить себя, повысить уровень своих знаний и, может быть, какие-то новые карьерные ступеньки сделать в своей судьбе», — сказал Комиссаров.
Он также пояснил, что в ходе конкурса участники смогут показать свои компетенции в сферах деятельности, а партнеры конкурса будут отбирать для себя будущих руководителей, «тех, кого будут приглашать к себе на работу». Среди главных призов пятого конкурса — грант на 1 млн руб. на обучение.
В конкурсе могут участвовать все желающие в возрасте до 55 лет и с опытом управления от двух лет.
Участникам конкурса предстоит пройти шесть этапов:
- регистрация: до 14 мая;
- дистанционный этап: май—июнь;
- контрольное тестирование: июль;
- региональный этап: июль—сентябрь;
- окружные финалы: сентябрь—декабрь;
- суперфинал: 2024 год.
За пять лет проведения конкурса на участие в нем зарегистрировались более 840 тыс. человек, из них более 14 тыс. прошли в полуфинал. Победителями стали 419 человек, более 400 участников получили новые назначения.
В июле 2022 года президент Владимир Путин встретился с победителями четвертого конкурса «Лидеры России». Ими стали 106 человек из 180 тыс. участников.