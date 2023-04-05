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Политика ,  
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Организаторы конкурса «Лидеры России» назвали число регистраций

На конкурс «Лидеры России» за первые сутки зарегистрировались более 17 тыс. человек
Фото: лидерыроссии.рф
Фото: лидерыроссии.рф

За первые сутки после открытия регистрации на пятый конкурс управленцев «Лидеры России» заявки подали 17,5 тыс. претендентов на участие. Об этом рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Зарегистрировать анкету можно до 14 мая.

«За первые сутки мы получили уже 17,5 тыс. заявок, это подтверждает высокий интерес к конкурсу, проекту. По-прежнему много талантливых управленцев, которые хотят проверить себя, повысить уровень своих знаний и, может быть, какие-то новые карьерные ступеньки сделать в своей судьбе», — сказал Комиссаров.

Он также пояснил, что в ходе конкурса участники смогут показать свои компетенции в сферах деятельности, а партнеры конкурса будут отбирать для себя будущих руководителей, «тех, кого будут приглашать к себе на работу». Среди главных призов пятого конкурса — грант на 1 млн руб. на обучение.

В конкурсе могут участвовать все желающие в возрасте до 55 лет и с опытом управления от двух лет.

Участникам конкурса предстоит пройти шесть этапов:

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  • регистрация: до 14 мая;
  • дистанционный этап: май—июнь;
  • контрольное тестирование: июль;
  • региональный этап: июль—сентябрь;
  • окружные финалы: сентябрь—декабрь;
  • суперфинал: 2024 год.

За пять лет проведения конкурса на участие в нем зарегистрировались более 840 тыс. человек, из них более 14 тыс. прошли в полуфинал. Победителями стали 419 человек, более 400 участников получили новые назначения.

В июле 2022 года президент Владимир Путин встретился с победителями четвертого конкурса «Лидеры России». Ими стали 106 человек из 180 тыс. участников.

Теги
«Лидеры России» регистрация участники
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