Британский регулятор проверит Amazon и Microsoft из-за облачных сервисов

В Британии Amazon и Microsoft заподозрили в антиконкурентной борьбе за облачные сервисы

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Британский регулятор СМИ и коммуникаций Ofcom предложил Управлению по конкуренции и рынкам проверить Amazon и Microsoft на нарушение антимонопольного законодательства. Заявление об этом опубликовано на сайте Ofcom.

«Мы глубоко изучили цифровую основу нашей экономики и выявили определенные тревожные практики, которые используют в том числе некоторые из крупнейших технологических компаний мира», — заявил Фергал Фаррагер, директор Ofcom.

По данным Ofcom, Amazon и Microsoft имеют совокупную долю рынка облачных услуг в Великобритании в размере 60-70%. Google является их ближайшим конкурентом с долей рынка в 5% — 10%.

В своем расследовании, которое предшествовало обращению в антипомонопольный орган, Ofcom пришел к выводу, что эти компании взимают высокую плату за перенос данных из своих облачных сервисов на сервисы других компаний, а также устанавливают искусственные технические ограничения, которые затрудняют использование облачных технологий альтернативных провайдеров.

Также антиконкуреным методом Ofcom считает практику скидок, которые стимулируют клиентов пользоваться облаками только одной, а не нескольких компаний. По мнению регулятора, все это наносит ущерб конкуренции на рынке облачных услуг.

Это не первая претензия к использованию неконкурентных методов борьбы в сфере облачных сервисов в адрес крупных корпораций на европейском рынке. Ранее компания Google обвинила Microsoft в антиконкурентной борьбе и обратилась в антимонопольные органы Европейского Союза с просьбой внимательно изучить ситуацию.