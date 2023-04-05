ТАСС: военные наблюдают за неопознанным объектом в небе над Сосновым Бором в Ленобласти

ТАСС узнал, что военные наблюдают за объектом в небе над Ленобластью

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В небе над Ленобластью в районе города Сосновый Бор заметили неопознанный летающий объект, сообщил источник ТАСС в местных силовых структурах. «Неизвестный объект движется со скоростью ветра — это означает, что он не имеет двигателей, то есть это не дрон, не самолет», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, военные ведут наблюдение за объектом, система ПВО «полностью готова к действию в случае необходимости».

Ранее о замеченном над городом объекте писал телеграм-канал Baza. По его данным, в Ленобласти из-за этого объявили сигнал «режим» — его подают при выявлении воздушного судна-нарушителя. Источник ТАСС сказал, что оснований для объявления «режима» у военных не было. Baza уточняла, что предмет похож на шар и движется со скоростью 200 км/ч на высоте около 10 тыс. м.

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин заявил РБК, что информация о неопознанном объекте в небе над Сосновым Бором не соответствует действительности.