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Общество ,  
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На трассе М-4 «Дон» перевернулся пассажирский автобус

Автобус с более чем 30 пассажирами перевернулся на трассе М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» перевернулся пассажирский автобус
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В Чертковском районе Ростовской области опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Ставрополь. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

ДТП произошло на 813-м км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, в автобусе находились 32 человека. Двоих госпитализировали.

«В работах от МЧС России задействованы восемь человек, три единицы техники», — рассказали в ведомстве.

Местная редакция «Комсомольской правды» пишет, что водитель автобуса King Long не справился с управлением и съехал на обочину, в результате чего тот опрокинулся. В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области изданию уточнили, что пострадавшие — 43-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Позже в пресс-службе Минздрава РБК рассказали, что за медицинской помощью после аварии обратились 12 человек. В прокуратуре сообщили, что проводят проверку соблюдения ПДД.

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Читать
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