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Технологии и медиа ,  
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В Минцифры допустили подключение дронов к сотовым сетям

Российские чиновники и операторы обсудили подключение дронов к сотовым сетям
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Российские чиновники и сотовые операторы обсуждают возможность использования мобильной связи для управления беспилотниками. Это следует из материалов заседания рабочей группы Госкомиссии по радиочастотам при Минцифры, пишут «Известия» (текст протокола есть и у РБК). Источник газеты, близкий к одному из операторов, тоже рассказал об обсуждении таких планов.

В протоколе говорится, что сотовые операторы согласились обеспечивать связью системы управления полетами беспилотников, если размещаемое на борту дронов оборудование «будет представлять абонентское устройство, работающее в соответствии со стандартом сети». Речь идет об оснащении их SIM-картами или eSIM, объяснил менеджер компании — партнера нескольких операторов.

При подключении к сотовым сетям дроны можно будет использовать для доставки почты, посылок, продуктов, рассказал собеседник издания. Без систем управления дронами с использованием сотовых сетей эти и многие другие сервисы будут недоступны: дроны не смогут далеко улетать от оператора и безопасно использовать воздушное пространство.

При этом участники совещания рабочей группы ГКРЧ отметили, что в условиях санкций проблематично модернизировать программное обеспечение оборудования, установленного на дрон. Кроме того, в покрытии сотовых сетей есть разрывы, так что обеспечить устойчивую связь на высотах свыше 150–200 м будет сложно.

Эксперименты с системой управления беспилотниками через сотовые сети проводили крупнейшие мировые операторы: AT&T, Telefonica, Vodafone. Так, в 2017 году американская компания AT&T испытала в Пуэрто-Рико дрон, который может выполнять функции станции сотовой связи. Речь идет о квадрокоптерах Flying COW (Flying Cell on Wings), которые предназначены для временного обеспечения услугами сотовой связи районов, пострадавших из-за чрезвычайных происшествий.

Теги
дроны беспилотники сотовые сети Минцифры
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