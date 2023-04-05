В мэрии сообщили об опережении сроков строительства недвижимости в Москве

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За первые три месяца года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию свыше 150 объектов общей площадью почти 4 млн кв. м, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Таким образом, по словам заммэра, за первый квартал выполнена почти половина годового задания. «Если динамика строительства сохранится, то, как и в прошлые годы, план будет перевыполнен», — подчеркнул Бочкарев. Он напомнил, что в общей сложности в планах на этот год ввести порядка 8,5 млн «квадратов» недвижимости.

Руководитель столичного градостроительного комплекса добавил, что разговоры о стагнации и застое на рынке недвижимости столицы не подтверждаются реальными результатами работы.

«С начала года в Москве за счет инвесторов и городского бюджета введено в эксплуатацию 152 объекта различного назначения общей площадью более чем 3,9 млн кв. м, из которых почти 1,9 млн кв. м — жилье», — уточнил заммэра.

При этом, по мнению Бочкарева, вклад девелоперов в общую «копилку» ввода можно оценить как значительный: «Доля инвесторского ввода традиционно высока — за счет девелоперов с начала года построено 2,9 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 1,5 млн «квадратов» жилья».

Вице-мэр отметил, что для комплексного развития города необходимо строительство социальной инфраструктуры. По данным столичного депстроя, с начала года специалисты сдали в эксплуатацию 11 детских садов, пять школьных зданий, пять спортивных сооружений, два корпуса для профессионального обучения, а также шесть объектов медицины и реабилитации.

Столичные власти не забывают и о создании коммерческой инфраструктуры. Благодаря комплексной градостроительной политике у людей в шаговой доступности от жилья появляются все необходимые сервисы.

В начале ноября 2022 года Андрей Бочкарев сообщил о досрочном выполнении плана по строительству жилья. На тот момент были сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 млн кв. м.