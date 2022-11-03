В мэрии рассказали о досрочном выполнении плана по строительству жилья

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С начала 2022 года в Москве построено и введено в эксплуатацию около 5 млн кв. м жилой недвижимости, что составляет почти 6% от общероссийского показателя. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Ситуация в строительной отрасли Москвы остается стабильной, несмотря на международные санкции и макроэкономические трудности. Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально: с начала года сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 млн кв. м», — уточнил заммэра.

Глава столичного градостроительного комплекса отметил, что почти 5 млн кв. м от общего ввода недвижимости в столице составляют многоквартирные дома, что значительно превышает годовой план, установленный федеральным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Учитывая общероссийский уровень ввода жилья, который превосходит показатели прошлого года, доля Москвы в общем объеме составляет почти 6%», — подчеркнул Бочкарев.

Вице-мэр уточнил, что сегодня в Москве активно строятся жилые помещения в рамках программы реновации, однако большая их часть — это девелоперские проекты: «Порядка 88% жилья, введенного с начала года в Москве, построено за счет внебюджетных источников. Это свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в столице и благоприятных условиях ведения строительного бизнеса».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что с начала 2022 года на территории страны построено и введено в эксплуатацию 84,36 млн кв. м жилой недвижимости. По его словам, прирост в этом секторе составил 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.