В Петербурге машина провалилась в яму с кипятком. Видео

Появились кадры с провалившейся в яму с кипятком машиной на Рижском проспекте в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Рижском проспекте прорвало трубу. В образовавшуюся яму упала машина с пассажирами — там был пожилой мужчина и два ребенка. Они получили ожоги. Пострадали также двое сотрудников МЧС, которые помогали убирать последствия аварии.

Из-за аварии на трубе весь район окутан паром. В прокуратуре Петербурга после аварии начали проверку. Труба использовалась АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». «В настоящее время осуществляются меры по ликвидации аварии, устанавливаются причины прорыва», — заявили в ведомстве. РБК обратился за комментарием в компанию «Теплосеть Санкт-Петербурга».