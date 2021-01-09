Трубу мурманской ТЭЦ превратили в гигантский градусник

В Мурманске 150-метровую трубу ТЭЦ стилизовали под градусник. Об этом сообщило министерство энергетики и ЖКХ области.

«Завершена модернизация архитектурной подсветки дымовой трубы Мурманской ТЭЦ, расположенной на улице Шмидта», — отмечается в сообщении.

«Градусник» будет показывать актуальную температуру воздуха на улице. Высота столбика термометра достигает 65 м, его должно быть видно с расстояния до 3 км.

Как пояснило ведомство, дизайн трубы сделали с учетом северных условий — темной полярной ночи и яркого полярного дня. Цвет подсветки может быть красным или синим — в зависимости от температуры.