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Трубу мурманской ТЭЦ превратили в гигантский градусник

В Мурманске 150-метровую трубу ТЭЦ стилизовали под градусник. Об этом сообщило министерство энергетики и ЖКХ области.

«Завершена модернизация архитектурной подсветки дымовой трубы Мурманской ТЭЦ, расположенной на улице Шмидта», — отмечается в сообщении.

«Градусник» будет показывать актуальную температуру воздуха на улице. Высота столбика термометра достигает 65 м, его должно быть видно с расстояния до 3 км.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как пояснило ведомство, дизайн трубы сделали с учетом северных условий — темной полярной ночи и яркого полярного дня. Цвет подсветки может быть красным или синим — в зависимости от температуры.

Данные по температуре термометр будет получать от датчика, установленного около дымовой трубы. «По окончании пуско-наладочных работ на термометре будут отображаться данные с сайта Гидрометцентра России», — уточняется в сообщении.

Подсветка устойчива к атмосферным явлениям и ультрафиолетовому излучению солнца. Светодиодная панель сделана в России.

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