Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Биткоины и элитное вино: как спасаются от банковского кризиса в США Pro, 09:55
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 09:49
Зеленский приехал в Польшу Политика, 09:40
Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Москвой Политика, 09:40
Goldman Sachs инвестировал $2 млрд в компании темнокожих женщин Бизнес, 09:36
Как мошенники отравляют жизнь торговцам на маркетплейсах — 6 главных схем Pro, 09:30
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 09:26
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Politico узнал, когда в ЕС обсудят 11-й пакет санкций против России Политика, 09:25
В «Динамо» извинились за хамское поведение Смолова после вылета из Кубка Спорт, 09:25
Игрока топ-клуба КХЛ оштрафовали на ₽2,2 млн за покупку военного билета Спорт, 09:09
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 09:02
Страна высоких ставок: как заработать на фондовом рынке Узбекистана Pro, 09:00
Зачем Макрон и фон дер Ляйен едут к Си Цзиньпину Политика, 09:00
Ликсутов рассказал о связи аэропортов с помощью МЦД-4 и аэроэкспрессов Город, 09:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Бизнес ,  
0 

Goldman Sachs инвестировал $2 млрд в компании темнокожих женщин

Goldman Sachs вложил $2 млрд в компании и НКО темнокожих женщин
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs направил более $2,1 млрд в виде инвестиционного капитала и более $23 млн в виде благотворительного капитала предприятиям и некоммерческим организациям, принадлежащим темнокожим женщинам, сообщается на сайте банка.

Такое решение было принято на собрании консультативного совета программы «Миллион темнокожих женщин» (One Million Black Women), в который вошли генеральный директор Фонда Обамы Валери Джарретт, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, актриса Исса Рэй и другие.

Средства получат 137 организаций и компаний по всей стране. Программа существует с 2021 года, ее цель — к 2030 году повлиять на жизнь по меньшей мере 1 млн чернокожих женщин.

По данным банка, средний доход одиноких представительниц этого меньшинства на 92% меньше, чем у одиноких белых мужчин. «Сокращение разрыва в доходах чернокожих женщин не только расширило бы возможности всей демографической группы, но и потенциально может увеличить годовой ВВП США на целых 2,1%, или на $525 млрд», — говорится в сообщении.

Теги
Goldman Sachs Инвестиции афроамериканцы США НКО
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Goldman Sachs полностью вышел из капитала владельца ЦИАН
Технологии и медиа
Goldman Sachs начал делить российский бизнес с менеджментом
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter