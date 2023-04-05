Goldman Sachs инвестировал $2 млрд в компании темнокожих женщин

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Американский инвестиционный банк Goldman Sachs направил более $2,1 млрд в виде инвестиционного капитала и более $23 млн в виде благотворительного капитала предприятиям и некоммерческим организациям, принадлежащим темнокожим женщинам, сообщается на сайте банка.

Такое решение было принято на собрании консультативного совета программы «Миллион темнокожих женщин» (One Million Black Women), в который вошли генеральный директор Фонда Обамы Валери Джарретт, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, актриса Исса Рэй и другие.

Средства получат 137 организаций и компаний по всей стране. Программа существует с 2021 года, ее цель — к 2030 году повлиять на жизнь по меньшей мере 1 млн чернокожих женщин.

По данным банка, средний доход одиноких представительниц этого меньшинства на 92% меньше, чем у одиноких белых мужчин. «Сокращение разрыва в доходах чернокожих женщин не только расширило бы возможности всей демографической группы, но и потенциально может увеличить годовой ВВП США на целых 2,1%, или на $525 млрд», — говорится в сообщении.