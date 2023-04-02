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Минобороны сообщило о сбитых дронах «Валькирия» и «Фурия» на Украине

Минобороны сообщило об отражении комбинированного удара РСЗО на южно-донецком направлении

Российские силы на южно-донецком направлении отразили комбинированные удары двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч», заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает «РИА Новости».

Также были сбиты два беспилотника «Валькирия» и два аппарата «Фурия». На запорожском направлении огнем из стрелкового оружия был сбит беспилотник «Лелека».

Кроме того, по словам Гордеева, за сутки группировка «Восток» уничтожила до 20 бойцов украинской разведывательной группы, сорвав две попытки разведки боем на южно-донецком направлении. «На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков», — добавил Гордеев.

На купянском направлении войска группировки «Запад» уничтожили за сутки пять «диверсионно-разведывательных групп», сообщил глава пресс-центра подразделения Сергей Зыбинский. Он рассказал, что на передовых позициях украинской армии в районе населенного пункта Двуречное была сорвана ротация подразделений ВСУ.

Помимо этого, в районе населенного пункта Гатище разведывательная группа спецназа обнаружила минометный взвод противника и уничтожила один миномет, расчет РСЗО «Ураган» на дальности 25 км уничтожил украинскую гаубицу Д-20.

Минобороны сообщило о сбитых дронах «Валькирия» и «Фурия» на Украине
Минобороны сообщило о сбитых дронах «Валькирия» и «Фурия» на Украине

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