Студенты рассказали о первом в США классе по изучению порнологии

Студенты первого класса об изучении порнологии в США рассказали об этом курсе

Студенты первого в истории класса изучения порнологии Темпльского университета в Филадельфии, США, рассказали о сексуальном воспитании, которое им преподавали на курсе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Курс направлен на изучение того, какой посыл о сексе и эротической культуре зрители усваивают из порнографии, а также на то, чтобы развить критический взгляд на то, как обсуждается порно в поп-культуре и научных исследованиях.

Таким образом, ученики просмотрели фильм, снятый стриминговым сервисом Netflix «Money Shot: The Pornhub Story» («Денежный выстрел: история Pornhup») о создании порносайта, предоставляющем доступ к материалам для взрослых.

Как сказал один из студентов Брентон, «некоторым людям, на самом деле, довольно комфортно говорить о сексе, но когда речь заходит о порно, кажется, что здесь есть тонкий слой, а иногда даже больше, чем тонкий, слой стыда».

На других уроках курса студенты изучали «культуру чистоты», а также историю американских законов о непристойности, которые были введены до появления интернета. Курс не включает просмотр порнографии, поскольку, как уточнила профессор Дженн Политт, которая ведет «порнологию», это может сделать студентов удобной мишенью в культурных войнах.

Политт отметила, что она решила создать соответствующий курс из-за провокационных вопросов, которые ей задают как специалисту по половому воспитанию «в стране, где нет обязательного всеобщего полового воспитания», уточняет SCMP.

Ученые доказали, что половое воспитание защищает детей от ранних беременностей и ВИЧ-инфекций. В России у секс-просвета есть как активные противники, так и сторонники.