В США родители раскритиковали отставку директора из-за «порно» на уроке

Cкульптура Микеланджело «Давид» (Фото: Laura Lezza / Getty Images)

Родители учеников средней школы Tallahassee Classical в городе Таллахасси (штат Флорида) раскритиковали руководство учебного заведения после того, как директор Хоуп Карраскилла ушла в отставку из-за жалобы на демонстрацию порнографии на уроке. Об этом сообщает газета Tallahassee Democrat.

Ранее в школе состоялся урок об искусстве эпохи Возрождения. На нем детям показали скульптуру Микеланджело «Давид», его фреску «Сотворение Адама» и картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Один из родителей, по словам Карраскиллы, пожаловался, что на уроке демонстрировали порнографию. Еще двое сказали, что хотели бы, чтобы их уведомили о таком уроке заранее.

После этого председатель правления школы Барни Бишоп сказал директору, что либо она самостоятельно подает в отставку с поста, либо ее уволят. Карраскилла возглавляла школу около года. Бишоп подтвердил Tallahassee Democrat, что действительно выдвинул требование, но отказался объяснить мотивы, сославшись на рекомендацию школьного юриста.

На следующем заседании школьного совета Карраскилла объявила о своей отставке. Ее место заняла Кара Винн. Она стала третьим директором школы за три года с момента ее открытия.

Некоторые родители сообщили изданию, что уход Карраскиллы стал для них шоком. Часть из них поменяла аватары в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) на изображение скульптуры «Давид» в знак протеста, пишет газета. То же самое, по ее данным, сделала администрация школы. На странице учебного заведения в соцсети появилось сообщение, где говорилось, что учителя школы продолжат проводить уроки об искусстве эпохи Возрождения, но будут уведомлять родителей заранее, «чтобы они могли принять собственное решение, подходит ли это их ребенку по возрасту».

Правление школы утвердило соответствующее правило, сообщил Бишоп.