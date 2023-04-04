Суд приговорил фотографа за несостоявшуюся акцию на Красной площади

Тверской районный суд Москвы приговорил фотографа Григория Мумрикова к принудительным работам на полтора года с удержанием 10% зарплаты в государственный бюджет. Его обвинили в подготовке в 2022 году акции на День Победы в центре Москвы с использованием дымовых файеров.

Мумрикова признали виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. б» ч. 1 ст. 213 УК (пособничество в покушении на хулиганство).

Дело против Мумрикова завели в связи с планировавшейся его другом, художником Данилой Ткаченко, акции с желто-синим дымом на Красной площади 9 мая. Следствие считает, что фотограф помогал в организации. Мумриков не признал вину.

Сам Ткаченко написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) 13 мая прошлого года, что «мирную акцию» предотвратили сотрудники ФСБ. Художник рассказал, что 9 мая против него завели уголовное дело, а сам он уехал из России.

«Я действовал в одиночку и никому не сообщал о своих планах. Мной заранее были куплены 140 синих и желтых дымовых шашек, которые, встроив в кондиционеры, я установил за окнами апартаментов недалеко от Кремля. Запуск планировалось провести дистанционно, но акцию пресекли сотрудники ФСБ», — сообщил Ткаченко.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он получил статус политического беженца в Германии и гуманитарную визу. Дело против него выделили в отдельное производство.