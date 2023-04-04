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Гибель военкора Татарского ,  
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Суд закрыл процесс по мере пресечения для Дарьи Треповой

Суд удовлетворил ходатайство следствия и закрыл процесс по мере пресечения для Треповой

Суд закрыл процесс по мере пресечения для Дарьи Треповой
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На процессе о мере пресечения для Дарьи Треповой, которую обвинили в совершении теракта по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, следствие обратилось с ходатайством закрыть слушания, передает корреспондент РБК.

Следователь заявил, что процесс нужно сделать закрытым из-за возможного нарушения неприкосновенности частной жизни его участников.

Прокурор поддержал это ходатайство. Обвинение попросило суд арестовать Трепову на срок до 2 июня.

«Суд постановил во избежание тайны предварительного расследования провести заседание в закрытом режиме», — сказала судья.

Трепова, посовещавшись с адвокатами, просила суд о проведении открытого слушания.

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Ранее следователи предъявили Треповой обвинения по пункту «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).
 

Теги
Владлен Татарский суд терроризм
Пространство выбора
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