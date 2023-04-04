В Тверской области до середины мая запретили полеты беспилотников

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

В Тверской области «с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности» запретили использовать беспилотники, сообщает правительство региона.

«Это касается всех беспилотных летательных аппаратов, в том числе самых маленьких. Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ. Никого не хотим обидеть: ни предпринимателей, которые занимаются землей, ни тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать», — приводятся в сообщении слова губернатора области Игоря Рудени.

Мера распространяется и на ведомственные дроны: правоохранительные органы и МЧС должны уведомить об использовании беспилотников при аварийно-спасательных работах, поисковых операциях и других специальных заданиях за три часа до полета, в исключительных случаях — по факту. В других случаях планирующие запустить дрон должны заявить об этом за три дня до предполагаемого полета и получить разрешение.

Для нарушителей воздушного пространства, будь то граждане, должностные или юридические лица, предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев — уголовная.

Тверская область присоединилась к 31 региону, где уже действует подобный запрет. В частности, такую меру применили в Новгородской, Ярославской, Тульской, Орловской, Нижегородской и Рязанской областях.

С 19 октября в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в том числе в Тверской области, действует режим повышенной готовности. Власти могут усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы транспорта, въезда на территорию региона и выезда из него, а также ограничивать свободу передвижения внутри региона.