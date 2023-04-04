Путин заявил о росте экспорта российской сельхозпродукции

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 03 апр, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 03 апр, 17:55
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 15:39
Трейдеры за сутки лишились $30 млн из-за скачков курса Dogecoin Крипто, 15:37
Отец рекордсмена сборной России по хоккею Мичкова найден мертвым Спорт, 15:32
Где получить доступ к мировым методикам лечения не уезжая за рубеж РБК +, 15:31
Какие агротехнологии Россия может предложить миру Тренды, 15:30
Подозреваемой в убийстве Татарского предъявили обвинение в теракте Политика, 15:29
Путин заявил, что санкции против России останутся надолго Политика, 15:25
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Тест: как хорошо вы знаете московское метро Недвижимость, 15:25
ФСБ пресекла в Подмосковье нелегальную трансляцию «Радио свобода» Политика, 15:23
Судья не разрешил СМИ транслировать заседание с участием Трампа Политика, 15:23
Какой тип руководителя привел Victoria’s Secret, Lego и Zoom к успеху Pro, 15:20
Что мешает производителям гофроупаковки использовать вторичное сырье РБК +, 15:20
В Белоруссии задержали планировавшего теракты в Гродно россиянина Политика, 15:19
Что ждет московский рынок элитной недвижимости РБК и Ahead, 15:15
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Экономика ,  
0 

Путин заявил о росте экспорта российской сельхозпродукции

Путин: экспорт сельхозпродукции из России вырос в 2,5 раза, импорт снизился
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что экспорт сельхозпродукции из страны в последнее время вырос в разы. Заявление было сделано на встрече с рабочими «Тулажелдормаша», отчет о которой опубликован на сайте Кремля.

Президент напомнил, что в 2014 году в ответ на санкции Москва ограничила импорт сельхозпродукции из тех стран, которые ввели против нее санкции. Он подвел итоги этих шагов.

«Экспорт у нас вырос в разы просто, по-моему, в 2,5 раза, — сейчас не буду [утверждать], чтобы не напутать цифры, — но, в общем, несопоставимо с тем, что было. Экспорт вырос в разы, а импорт как раз, наоборот, сократился», — сказал Путин.

Он привел в пример окорочка, которые раньше страна закупала в объеме около 1,4 млн тонн. «А сейчас мы экспортируем и боремся за рынки сбыта, в том числе, скажем, по свинине», — продолжил президент.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство сейчас — «это не просто советские колхозы», а высокотехнологичная отрасль, которая «потянула за собой и массу других производств»: сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений. Для отрасли разрабатывается программное обеспечение, «космические средства используются для сельхозпроизводств».

Один из рабочих спросил главу государства, какова вероятность появления в России отечественных станков лазерной резки. По словам Путина, «это следующий вызов, это высокие технологии в области промышленного производства, и он гораздо более сложный, конечно, и более ответственный, чем в сельском хозяйстве». Но ситуация на «Тулажелдормаше», считает президент, «вселяет надежду на то, что мы, безусловно, преодолеем и эти сложности».

Читайте на РБК Pro
Какой тип руководителя привел Victoria’s Secret, Lego и Zoom к успеху
Как создать компанию, которая сможет отпраздновать 100-летний юбилей
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
Это боль: какие стоматологические материалы будут в дефиците в 2023 году

«Мы, конечно же, должны двигаться в направлении полной суверенизации, во всяком случае там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета», — резюмировал Путин, отметив, что речь не идет о полной локализации всех производств, но о выпуске в России критически важной для экономики продукции.

Теги
Персоны
Владимир Путин сельхозпродукция экспорт

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Структура экс-главы Минсельхоза займется добычей нерки на Камчатке
Бизнес
Путин заявил о готовности России помочь странам Африки сельхозпродукцией
Политика
Россия запретила ввоз сельхозпродукции из 31 района Молдавии
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter