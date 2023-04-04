Путин заявил о росте экспорта российской сельхозпродукции

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Президент России Владимир Путин заявил, что экспорт сельхозпродукции из страны в последнее время вырос в разы. Заявление было сделано на встрече с рабочими «Тулажелдормаша», отчет о которой опубликован на сайте Кремля.

Президент напомнил, что в 2014 году в ответ на санкции Москва ограничила импорт сельхозпродукции из тех стран, которые ввели против нее санкции. Он подвел итоги этих шагов.

«Экспорт у нас вырос в разы просто, по-моему, в 2,5 раза, — сейчас не буду [утверждать], чтобы не напутать цифры, — но, в общем, несопоставимо с тем, что было. Экспорт вырос в разы, а импорт как раз, наоборот, сократился», — сказал Путин.

Он привел в пример окорочка, которые раньше страна закупала в объеме около 1,4 млн тонн. «А сейчас мы экспортируем и боремся за рынки сбыта, в том числе, скажем, по свинине», — продолжил президент.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство сейчас — «это не просто советские колхозы», а высокотехнологичная отрасль, которая «потянула за собой и массу других производств»: сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений. Для отрасли разрабатывается программное обеспечение, «космические средства используются для сельхозпроизводств».

Один из рабочих спросил главу государства, какова вероятность появления в России отечественных станков лазерной резки. По словам Путина, «это следующий вызов, это высокие технологии в области промышленного производства, и он гораздо более сложный, конечно, и более ответственный, чем в сельском хозяйстве». Но ситуация на «Тулажелдормаше», считает президент, «вселяет надежду на то, что мы, безусловно, преодолеем и эти сложности».

«Мы, конечно же, должны двигаться в направлении полной суверенизации, во всяком случае там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета», — резюмировал Путин, отметив, что речь не идет о полной локализации всех производств, но о выпуске в России критически важной для экономики продукции.