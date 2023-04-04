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Политика ,  
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Сын премьер-министра Армении опроверг информацию о нападении

Никол и Ашот Пашинян
Никол и Ашот Пашинян (Фото: nikol.pashinyan / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опроверг информации о нападении. Его заявление опубликовало местное издание «Армянское время».

«Никаких политических или иных нападок на меня не было. К сожалению, мне приходится опровергать циркулирующую обо мне ложную информацию», — сказал Ашот Пашинян.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что на Ашота Пашиняна было совершено нападение. Симонян назвал это провокацией против представителей власти, которая ведет за «пределы страны».

Тогда Симонян также отметил, что оппозиционеры в Армении применяли физическое насилие в отношении связанных с властями политиков. Спикер парламента привел в пример инцидент, когда депутат оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Мгер Саакян ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна.

Теги
Армения премьер-министр
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