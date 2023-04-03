Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна

Ашот Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что в воскресенье, 2 апреля, произошло нападение на Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом Симонян написал на своей странице в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

«Вчера также было совершено нападение на сына премьер-министра», — написал он. Подробностей Симонян не привел, назвав случившееся очередной провокацией против представителей власти. Пресс-служба полиции Армении на запрос агентства ТАСС ответила, что «подобных заявлений в полицию не поступало».

Политик напомнил, что три дня назад депутат оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Мгер Саакян ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна. Еще один представитель этой партии в центре Еревана «осуществил провокацию» против самого Симоняна.

«Это ряд организованных провокаций, следы которых, уверен, ведут за пределы нашей страны. Правовая и политическая реакция на это не заставит себя долго ждать», — подытожил спикер парламента.

Как сообщил Следственный комитет Армении, инцидент между Варданяном и Саакяном произошел в стенах парламента 31 марта на закрытом заседании. Саакян, по версии следователей, «сделал необоснованное замечание Варданяну», после чего подошел к нему и каким-то предметом ударил в бровь.

Сам Саакян, который был задержан и 3 апреля вышел из изолятора временного содержания, рассказал журналистам, что действовал из соображений необходимой обороны. По его словам, Варданян в ходе заседания злоупотреблял полномочиями.

«В очередной раз я попробовал его одернуть, требуя уважения к коллегам от оппозиции. Но он только распалился и направился ко мне, крича: «Могу повышать голос на кого захочу». Учитывая поведение представителей власти в прошлом, я принял необходимые меры обороны и один раз ударил его», — рассказал Саакян и добавил, что при этом сломал себе руку. Депутат подчеркнул, что никакого предмета он при этом не держал.