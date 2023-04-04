В Нидерландах после столкновения со строительной техникой загорелся поезд, пострадали люди

В Нидерландах поезд загорелся после столкновения со строительной техникой

Поезд столкнулся со строительной техникой в Нидерландах и загорелся, по предварительным данным, пострадали несколько человек, передают NOS и NRC.

Инцидент произошел в деревне Воорсхотен в провинции Южная Голландия около 3:30 по местному времени (04:30 мск). Поезд въехал в строительный кран, пишет NOS. В момент столкновения, по данным властей, в поезде находилось около 50 пассажиров. Передняя и средняя части поезда сошли с рельсов, а в задних вагонах начался пожар. Как сообщает NOS, огонь уже потушили.

Для перевозки раненых на место прибыл спецвертолет, их госпитализируют.

Поезд следовал из Лейдена в Гаагу. Сейчас поезда между этими городами не ходят, уточняет NRC.

В начале марта в Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. В результате более 30 человек погибли, свыше 80 пострадали.Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, после чего начался пожар. Первый и второй вагоны состава были разрушены полностью. После столкновения поездов министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис объявил об уходе в отставку.