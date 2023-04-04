В Москве достроили путепровод через Кантемировскую улицу

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На юге столицы завершено строительство одного из путепроводов, который впоследствии войдет в состав Московского скоростного диаметра (МСД), сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Это мост над Кантемировской улицей длиной почти 200 м неподалеку от станции метро «Кантемировская» и парком «Долина реки Чертановки».

По словам чиновника, сейчас объект готовится к сдаче в эксплуатацию: «К настоящему времени завершены работы по устройству парапетов как с внутренней, так и с внешней стороны путепровода. Всего построено семь опор, на которых возведено пролетное строение из преднапряженного монолитного железобетона. Также по всей длине моста выполнена разметка проезжей части».

Мост над Кантемировской улицей относится к одному из десяти участков строительства Юго-Восточной хорды — от улицы Маршала Шестопалова до пересечения с Павелецким направлением МЖД. Это боковое ответвление от основного направления хорды протяженностью около 5 км, которое призвано создать новую прямую транспортную связь между районами Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное. Всего на этом участке возводятся четыре путепровода: помимо Кантемировского, это мосты над Кавказским бульваром, рекой Городня и Котляковским ручьем. Строительство последнего также уже завершено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил планы по достройке Юго-Восточной хорды до конца 2023 года. Наравне с уже функционирующей Северо-Восточной хордой она войдет в состав МСД — шоссе, соединяющего и разгружающего все магистрали восточной части столицы.