Собянин подтвердил открытие МСД в 2023 году

Запуск автомобильного движения по обеим веткам Московского скоростного диаметра (МСД) планируется до конца 2023 года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Проект МСД состоит из двух крупных магистралей — Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, — которые проходят через весь город и соединяются в районе станции «Андроновка» МЦК. Основной диаметр — от платной трассы на Санкт-Петербург до Казанского направления — уже открыт. «Однако он не соединен еще с М-12, потому что М-12 еще до конца не построена, — отметил Собянин. — Надеемся, в этом году она уже подойдет в районе Некрасовки. А мы двигаемся навстречу на соединение с этими участками».

Кроме того, сейчас достраивается южное ответвление МСД, которое пойдет в сторону Варшавского и далее Симферопольского шоссе. По словам мэра Москвы, крупный участок Юго-Восточной хорды в районе Печатников будет готов уже к середине лета, и теперь перед столичными властями стоит вопрос — открыть его пораньше, либо же дождаться завершения всей хорды этой осенью.

С открытием общая протяженность МСД составит 68 км, трасса призвана соединить основные магистрали восточной части города, попутно их разгрузив. Москвичи и жители Подмосковья смогут пользоваться МСД бесплатно, тогда как для водителей транзитного транспорта проезд по новой магистрали будет платным.