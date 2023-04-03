СК показал новое видео с подозреваемой по делу об убийстве Татарского

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 17:55
Bloomberg узнал о планах Столтенберга увеличить взносы в фонд для Украины Политика, 19:32
В Москве женщину арестовали по подозрению в шпионаже Политика, 19:29
На Украине назвали санкции за участие в турнирах с россиянами Спорт, 19:28
Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга увеличилось до 33 Политика, 19:28
NASA объявило состав экипажа второго этапа лунной миссии Artemis Общество, 19:20
Акции ВТБ выросли на 9,6% на ожиданиях публикации отчетности Инвестиции, 19:03
Чемпион мира по боксу проведет поединок с россиянином Владиславом Вишевым Спорт, 18:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Владелец UFC объявил о слиянии с рестлинг-лигой WWE Спорт, 18:52
США продлили экспортные санкции против Utair и Azur Air на 180 дней Бизнес, 18:48
Названы застройщики — лидеры по объемам строительства жилья в России Недвижимость, 18:45
Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Первомайский Политика, 18:40
СК показал новое видео с подозреваемой по делу об убийстве Татарского Политика, 18:37
Постпред Ульянов рассказал о скором визите главы МАГАТЭ в Россию Политика, 18:10
Галустян заявил, что не намерен уезжать из России Общество, 18:05
Гибель военкора Татарского ,  
0 

СК показал новое видео с подозреваемой по делу об убийстве Татарского

СК опубликовал новое видео с подозреваемой по делу о взрыве в кафе в Петербурге

СК показал новое видео с подозреваемой по делу об убийстве Татарского
Video

Следственный комитет опубликовал новое видео с Дарьей Треповой, которую подозревают в причастности ко взрыву, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). На видеозаписи фигурирует еще один человек— мужчина, лицо которого на записи размыто. Он общается с Треповой, в то время как она выносит вещи из подъезда.

СК сообщил также, что переквалифицировал дело на статью о террористическом акте. «Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков», — уточнили в ведомстве.

Теги
Следственный комитет задержание подозреваемые
Материалы по теме
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 17:30
Политика
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт
Политика
Власти Петербурга выплатят семье Татарского 1 млн руб.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter