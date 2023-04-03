СК показал новое видео с подозреваемой по делу об убийстве Татарского

СК опубликовал новое видео с подозреваемой по делу о взрыве в кафе в Петербурге

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Следственный комитет опубликовал новое видео с Дарьей Треповой, которую подозревают в причастности ко взрыву, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). На видеозаписи фигурирует еще один человек— мужчина, лицо которого на записи размыто. Он общается с Треповой, в то время как она выносит вещи из подъезда.

СК сообщил также, что переквалифицировал дело на статью о террористическом акте. «Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков», — уточнили в ведомстве.