Художнику Черному запретили выходить по ночам за надпись «No war»

Художника из Екатеринбурга Леонида Черного (настоящее имя Егор Ледякин) приговорили к ограничению свободы на полгода, сообщили РБК в судебном участке № 8 Кировского судебного района. Его признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК).

Гособвинение запрашивало для Черного два года ограничения свободы, сообщало уральское издание It's My City. Художник и его адвокат Наталья Новикова заявили, что пока не решили, будут ли обжаловать решение суда. Если приговор вступит в силу, Черному нельзя будет выезжать за пределы Екатеринбурга, переезжать с нынешнего места жительства, участвовать в массовых мероприятиях, выходить из дома с 22:00 до 06:00, если это не связано с работой, и два раза в месяц отмечаться в полиции.

Черного задержали в марте 2022 года. По словам полицейских, он «подозрительно озирался и шатался». Сотрудники ППС обыскали его и нашли баллончики с краской и наклейки «Груz 200» и «**Z***». На художника составили протокол о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП), по которому его арестовали на пять суток.

В день задержания на Черного также завели уголовное дело о вандализме по политическим мотивам. Изначально поводом стали наклейки, но затем этот эпизод убрали из дела, и художнику вменили порчу фасада здания и продуктового ларька. По версии следствия, он сделал на них надписи, в том числе «No war» и с оскорблением в адрес президента Владимира Путина. Адвокат Черного настаивала, что ее подзащитный не имеет отношения к этим надписям.