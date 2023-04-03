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Художнику Черному запретили выходить по ночам за надпись «No war»

Художнику из Екатеринбурга Черному на полгода ограничили свободу за антивоенные надписи

Художника из Екатеринбурга Леонида Черного (настоящее имя Егор Ледякин) приговорили к ограничению свободы на полгода, сообщили РБК в судебном участке № 8 Кировского судебного района. Его признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК).

Гособвинение запрашивало для Черного два года ограничения свободы, сообщало уральское издание It's My City. Художник и его адвокат Наталья Новикова заявили, что пока не решили, будут ли обжаловать решение суда. Если приговор вступит в силу, Черному нельзя будет выезжать за пределы Екатеринбурга, переезжать с нынешнего места жительства, участвовать в массовых мероприятиях, выходить из дома с 22:00 до 06:00, если это не связано с работой, и два раза в месяц отмечаться в полиции.

Черного задержали в марте 2022 года. По словам полицейских, он «подозрительно озирался и шатался». Сотрудники ППС обыскали его и нашли баллончики с краской и наклейки «Груz 200» и «**Z***». На художника составили протокол о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП), по которому его арестовали на пять суток.

В день задержания на Черного также завели уголовное дело о вандализме по политическим мотивам. Изначально поводом стали наклейки, но затем этот эпизод убрали из дела, и художнику вменили порчу фасада здания и продуктового ларька. По версии следствия, он сделал на них надписи, в том числе «No war» и с оскорблением в адрес президента Владимира Путина. Адвокат Черного настаивала, что ее подзащитный не имеет отношения к этим надписям.

Теги
Екатеринбург суд ограничение свободы вандализм Владимир Путин надписи
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