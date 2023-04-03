В России создадут реестр производителей пива

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Тренер Медведева объяснил, почему против россиянина трудно играть Спорт, 13:34
Кремль объяснил тезис о превентивном ударе в концепции внешней политики Политика, 13:33
Недельное голодание и симулятор козла: ЗОЖ-привычки основателя Evernote Pro, 13:26
Politico узнало о сомнениях Запада насчет целей визита Макрона в Китай Политика, 13:22
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 13:18
Акции «Соллерса» взлетели на 62% в отсутствие корпоративных новостей Инвестиции, 13:17
Снаряд попал на территорию предприятия в белгородском селе Политика, 13:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:14
Вице-чемпион КХЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 13:11
В «Москва-Сити» запустили рекламный хаб РБК +, 13:02
Видео допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Политика, 13:01
Каркасные дома завоевывают популярность. Почему растет спрос Недвижимость, 13:00
Как продавцам строить стратегию в онлайн-ретейле: советы «Яндекс.Лавки» Pro, 12:56
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:55
Бизнес ,  
0 

В России создадут реестр производителей пива

Президент Путин подписал закон о создании реестра производителей пива с 1 сентября
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России с 1 сентября начнут вести реестр производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязует всех производителей таких напитков с 1 сентября регистрироваться в реестре, который будет вести Росалкогольрегулирование. В перечень автоматически включат тех, кто на 31 августа имеет разрешение на использование оборудования мощностью до 300 тыс. декалитров в год без оснащения счетчиками измерения и учета объема выпуска. Также автоматическому включению в реестр подлежат производители с мощностью более 300 декалитров в год с установленными приборами измерения.

При этом уточняется, что в период с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года будут проведены выездные оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям. Для производителей с мощностью до 100 тыс. декалитров в год предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр. 

Также с 1 сентября следующего года с 300 тыс. декалитров в год до 100 тыс. снижается показатель максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска.

Закон также предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. С 15 января 2024 года отменяется декларирование объемов розничной продажи пивоваренной продукции. Учет объема производства будет вестись в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС) на основании данных из государственной информационной системы (ГИС) маркировки товаров.

Обязательная маркировка пива в полимерной упаковке и стеклотаре начнется с 1 октября 2023 года. Для напитков в кегах (пластиковая или металлическая емкость) положение об обязательной маркировке вступило в силу с 1 апреля.

Читайте на РБК Pro
Как продавцам строить стратегию в онлайн-ретейле: советы «Яндекс.Лавки»
Картина нового мира: чем ChatGPT и другие способности ИИ угрожают бизнесу
«Приеду в офис, если оплатите билеты с Бали»: как судятся удаленщики
Какие разработки в области нейросетей скрывает Apple
Теги
Персоны
пиво реестр маркировка Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Российские пивовары попросили разобраться с варкой пива за три дня
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал об идее повысить пошлину на импортное пиво
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о просьбе букмекеров разрешить рекламу пива
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter