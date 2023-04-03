В России создадут реестр производителей пива

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В России с 1 сентября начнут вести реестр производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязует всех производителей таких напитков с 1 сентября регистрироваться в реестре, который будет вести Росалкогольрегулирование. В перечень автоматически включат тех, кто на 31 августа имеет разрешение на использование оборудования мощностью до 300 тыс. декалитров в год без оснащения счетчиками измерения и учета объема выпуска. Также автоматическому включению в реестр подлежат производители с мощностью более 300 декалитров в год с установленными приборами измерения.

При этом уточняется, что в период с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года будут проведены выездные оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям. Для производителей с мощностью до 100 тыс. декалитров в год предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр.

Также с 1 сентября следующего года с 300 тыс. декалитров в год до 100 тыс. снижается показатель максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска.

Закон также предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. С 15 января 2024 года отменяется декларирование объемов розничной продажи пивоваренной продукции. Учет объема производства будет вестись в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС) на основании данных из государственной информационной системы (ГИС) маркировки товаров.

Обязательная маркировка пива в полимерной упаковке и стеклотаре начнется с 1 октября 2023 года. Для напитков в кегах (пластиковая или металлическая емкость) положение об обязательной маркировке вступило в силу с 1 апреля.