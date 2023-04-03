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Гендиректор ЮНЕСКО приехала в Киев

Замглавы МИД Украины Джапарова: гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле приехала в Киев
Одри Азуле (слева) и&nbsp;Эмине Джапарова
Одри Азуле (слева) и Эмине Джапарова (Фото: Christelle ALIX / UNESCO )

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Как для председателя национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, для меня большая честь поприветствовать в Киеве Одри Азуле», — написала Джапарова в Twitter, опубликовав их совместное фото.

Замминистра назвала визит Азуле «важным символом поддержки совместных усилий по защите и восстановлению украинских сфер культуры, образования, науки, молодежной политики, спорта и СМИ».

Издание «Думская net» в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сообщало, что Одри Азуле 4 апреля посетит Одессу.

В конце января комитет ЮНЕСКО внес исторический центр Одессы в список всемирного наследия. Азуле назвала город «легендарным портом, который оставил свой след в кино, литературе и изобразительном искусстве». Одессу внесли и в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, что дает возможность для усиленной технической и финансовой международной помощи.

Теги
ЮНЕСКО Украина Одри Азуле Киев Одесса
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