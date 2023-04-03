Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью военкора Татарского

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Заявление патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии», — сказал патриарх.

По словам главы Русской православной церкви, «в непростое время испытаний мы призваны быть едиными и сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в нашем обществе страх».

Вечером 2 апреля при взрыве в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге во время проведения творческой встречи погиб военкор Владлен Татарский. При взрыве пострадали 30 человек, 24 из них госпитализированы. По данным «Фонтанки», среди раненых 14-летняя девочка, у нее сотрясение мозга и осколочные ранения лица, врачи прооперировали ей глаз.

Одна из посетительниц мероприятия подарила Татарскому статуэтку, в ней, как пишет телеграм-канал «112», могла быть взрывчатка. Взрыв произошел, когда статуэтка находилась у военкора в руках. Девушка скрылась с места происшествия, сейчас ее разыскивают. «То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 см от пола», — рассказали источники РБК.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что по подозрению в убийстве военкора была задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. По словам собеседника агентства, у следствия есть основания полагать, что девушка принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство. Позже Baza и «Фонтанка» сообщили, что Трепову не задерживали, а продолжают искать. Из ее квартиры вывели женщину, предположительно, мать девушки, ее доставили в отделение.

Как уточнил источник РБК в полиции, российским спецслужбам было давно известно, что на Татарского готовится покушение.