Генпрокуратура заявила о 19 отказах стран Запада в выдаче граждан

Генпрокуратура: в 2023 году от ряда стран Запада было 19 отказов в выдаче граждан

Ряд западных стран отказали России в выдаче граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и преступлениях, связанных с наркотиками. Об этом «РИА Новости» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ведомство уточнило, что с января по март Генпрокуратуре было отказано в удовлетворении 19 запросов о выдаче лиц, в восьми случаях — по политическим мотивам: в Польше и Италии по два человека и в Австрии, Германии, Болгарии и Румынии по одному.

При этом, подчеркнули в Генпрокуратуре, некоторые отказы аргументировались «возможным нарушением прав и свобод преследуемого лица в случае его выдачи правоохранительным органам» России.

В других странах отказы в выдаче обосновали тем, что фигуранты уголовных дел могут подвернуться «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению» в России. Генпрокуратура заявила, что эти решения «противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче от 1957 года».

В марте генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что ведомство продолжит выполнять свои международные обязанности по выдаче преступников, несмотря на «явно политизированный подход отдельных западных коллег, отказывавших даже в выдаче преступников, совершивших особо тяжкие общеуголовные преступления».