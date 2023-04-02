Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга возросло до 30 человек

После взрыва в кафе Санкт-Петербурга на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), количество пострадавших возросло до 30 человек, 24 госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения.

«24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия. Еще шесть пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента», — уточнили в Минздраве.

Ранее Минздрав сообщал, что после взрыва в баре «Патриот» пострадали 24 человека, все они были госпитализированы. На тот момент ведомство сообщало, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в баре произошел вечером 2 апреля. В этот момент там проходил творческих вечер Татарского. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Девушка, пришедшая на мероприятие, передала военкору подарок — статуэтку, рассказали РБК непосредственные участники встречи. Она представилась Анастасией. Через несколько минут статуэтка взорвалась.

Взрыв фигуры, а также причастность к инциденту девушки — одна из версий произошедшего, которые рассматривает следствие. Об этом сообщил РБК источник в МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.