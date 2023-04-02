СК: при взрыве в кафе Санкт-Петербурга пострадали 19 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 19

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Число пострадавших в кафе в центре Санкт-Петербурга увеличилось до 19, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

«Погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Взрыв в баре «Патриот» в центре города произошел около 18:10. В заведении проходил творческий вечер Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Мероприятие организовало движение «Кибер фронт Z». В своем заявлении оно назвало взрыв терактом, а меры безопасности — недостаточными.

«Фонтанка» и «РИА Новости» сообщали, что за несколько минут до взрыва появилась девушка, которая вручила Татарскому статуэтку. Источник агентства, знакомый с ситуацией говорил, что военкор ее знал, а сам подарок осматривали перед вручением. Версии, что Татарский погиб из-за взрыва статуэтки, придерживаются и в силовых структурах, говорили РБК источник в МВД и источник, знакомый с ходом расследования. По данным Baza, SHOT, ТАСС и «Московского комсомольца», мощность взрывного устройства составляла более 200 г в тротиловом эквиваленте.

СК после случившегося завел уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), за совершение этого преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.